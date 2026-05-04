La Lazio vince in rimonta con la Cremonese decide Noslin nel finale

Nella 35ª giornata di Serie A, la Lazio ha ottenuto una vittoria ai danni della Cremonese con il risultato di 2-1. La partita si è conclusa con un gol di Noslin al 92', che ha deciso il risultato finale. La sfida si è disputata nel primo dei due incontri posticipati del lunedì, con la squadra romana che ha ribaltato il punteggio nel corso del match.

Un gol di Noslin al 92' regala la vittoria alla Lazio per 2-1 contro la Cremonese nel primo dei due posticipi del lunedì della 35a giornata di Serie A. Allo 'Zini' passano in vantaggio i padroni di casa con un gol di Bonazzoli al 29', gli ospiti riequilibrano il match al 53' con Isaksen, prima di trovare il sorpasso nel recupero con l'ex Verona. Tre punti che permettono ai biancocelesti di salire all'ottavo posto a quota 51, mentre i grigiorossi restano fermi a 28, a -4 dal Lecce, che si trova in 17a posizione, l'ultima valida per la permanenza in Serie A. Parte forte la squadra ospite e al 6' va vicina al vantaggio. Zaccagni mette una gran palla sul secondo palo, sulla corsa arriva Provstgaard che schiaccia di testa in diagonale mandando di poco a lato.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Lazio vince in rimonta con la Cremonese, decide Noslin nel finale Why can’t Lazio beat newly promoted sides! #lazio #cremonese #seriea Notizie correlate Leggi anche: Cremonese-Lazio 1-2: Motta pasticcia ma Isaksen e Noslin rimediano, Sarri vince in rimonta Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen e Noslin firmano la rimonta biancocelesteCremona 4 maggio 2026 – Doveva essere la riscossa della Cremonese quella dello stadio Zini, invece a lanciarsi è stata la Lazio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cosa succede se la Lazio vince la Coppa Italia (e perché alla Roma non basta il sesto posto per l'Europa League); Cosa succede se la Lazio vince la Coppa Italia e cosa succede se vince l'Inter: la settima va in Conference League? Il regolamento; La Lazio è già in Europa League? Il regolamento di Serie A e Coppa Italia e cosa succede se perde la finale contro l'Inter; IL PUNTO DELLA DOMENICA - Buona la prima per la 14, la 17 vince in goleada e vola ai playoff. La Lazio vince in rimonta con la Cremonese, decide Noslin nel finaleUn gol di Noslin al 92' regala la vittoria alla Lazio per 2-1 contro la Cremonese nel primo dei due posticipi del lunedì della 35/a ... iltempo.it La Lazio vince in rimonta, Cremonese a -4 dal LecceCREMONA (ITALPRESS) – La Lazio ribalta la Cremonese nel posticipo della 35esima giornata di campionato. I biancocelesti la spuntano 2-1 allo Zini con un grande secondo tempo. Bonazzoli, con la compl ... toscanamedianews.it LA LAZIO LA VINCE ALL'ULTIMO CON NOSLIN Rientro e destro perfetto all'incrocio: Tijjani Noslin segna il gol del 2-1 nel recupero e regala 3 punti in rimonta alla Lazio. La Cremonese era passata in vantaggio con il gol di Bonazzoli nel primo tempo. È una x.com La Lazio vince il 1° Trofeo Dabliu Eur 2-3 Maggio 2026 Categoria Under 11 Giovani Aquile crescono #sslazio #lazioworld #aromasololalazio #aquilotti #under11 - facebook.com facebook