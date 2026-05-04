Nel match tra Cremonese e Lazio, giocato allo stadio Zini, la squadra ospite ha vinto 2-1. La Cremonese aveva segnato il primo gol, ma la Lazio ha risposto con due marcature di Isaksen e Noslin, che hanno completato la rimonta. La partita si è svolta il 4 maggio 2026 e ha visto la Lazio ottenere i tre punti in trasferta.

Cremona 4 maggio 2026 – Doveva essere la riscossa della Cremonese quella dello stadio Zini, invece a lanciarsi è stata la Lazio. I biancocelesti espugnano Cremona e battono in rimonta per 1-2 i grigiorossi. Bonazzoli la sblocca e illude di una vittoria cruciale il tifo lombardo, ma nella ripresa la ribaltano Isaksen prima e Noslin nel recupero al termine di due ripartenze sostanzialmente perfette. La vittoria riporta i capitolini all'ottavo posto, mentre precipita a -4 dalla salvezza la squadra grigiorossa. Primo tempo. Entrambi gli allenatori confermano le idee della vigilia rispetto alle previsioni di formazione. Audero tra i pali grigiorossi vede davanti a sé la protezione della coppia Baschirotto e Luperto, mentre Terracciano a destra e Pezzella completano la linea a quattro sulle corsie.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen e Noslin firmano la rimonta biancoceleste

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