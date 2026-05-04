La Lazio ha ottenuto un'altra vittoria nel recupero, battendo 2-1 in trasferta la Cremonese. La partita è terminata con il risultato di 1-2, grazie a un gol segnato nei minuti finali. La squadra ospite ha conquistato i tre punti in un match terminato in rimonta, infliggendo una sconfitta alla Cremonese nel proprio stadio. Questa vittoria si aggiunge ad altre che la Lazio ha raccolto nelle fasi di recupero durante la stagione.

Lazio, è tua la “zona recupero”! Quante partite ha vinto o pareggiato negli ultimissimi minuti? E oggi è toccato alla Cremonese di inchinarsi nel suo stadio al dominio biancoceleste. Il gol decisivo, quello che ha fatto guadagnare ai romani i tre punti e l’ottavo posto in classifica, lo ha firmato Noslin, su assist di Dia al 92’, dopo aver raggiunto il pareggio al 53’ con Isaksen, su assist di Noslin. Al 29’ il vantaggio della Cremonese con Bonazzoli che ha messo il timbro sulla supremazia dei padroni di casa in tutto il primo tempo, con i laziali intenti a conquistare il primato dei tiri a salve intorno alla porta di Audero. Sarri ha indovinato tutti i cambi (certo, sbagliarli non poteva, vista la striminzita rosa di cui dispone).🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Lazio vince ancora nel recupero: 1-2 a Cremona

LAZIO-MILAN 1-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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