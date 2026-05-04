La Lazio vince a Cremona decisivo il gol di Noslin al 92'
Nel match della 35esima giornata, la Lazio ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la Cremonese allo stadio Zini. Dopo aver pareggiato il primo tempo, i biancocelesti sono passati avanti nel secondo tempo e hanno concluso l'incontro con un gol decisivo al 92’ di Noslin, portando a casa i tre punti con il risultato di 2-1.
AGI - La Lazio ribalta la Cremonese nel posticipo della 35esima giornata di campionato. I biancocelesti la spuntano 2-1 allo Zini con un grande secondo tempo. Bonazzoli, con la complicità di Motta, illude i grigiorossi al 29', mentre negli ultimi 45 minuti la decide Sarri con i cambi. Noslin prima serve l'assist dell' 1-1 a Isaksen ( 53' ) e poi firma la rimonta in pieno recupero ( 92' ), togliendo un punto che sarebbe stato vitale per la squadra di Giampaolo. La Cremonese resta ferma in 18esima posizione, a -4 dal Lecce di Di Francesco, mentre la Lazio stacca il Bologna e si consolida all' ottavo posto con 51 punti. I prossimi impegni. Nella prossima giornata la squadra di Sarri affronterà l' Inter in casa ( 9 maggio ore 18.🔗 Leggi su Agi.it
LAZIO CREMONESE - IN RICORDO DI SINISA MIHAJLOVIC
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