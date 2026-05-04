Nel match della 35esima giornata, la Lazio ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la Cremonese allo stadio Zini. Dopo aver pareggiato il primo tempo, i biancocelesti sono passati avanti nel secondo tempo e hanno concluso l'incontro con un gol decisivo al 92’ di Noslin, portando a casa i tre punti con il risultato di 2-1.

AGI - La Lazio ribalta la Cremonese nel posticipo della 35esima giornata di campionato. I biancocelesti la spuntano 2-1 allo Zini con un grande secondo tempo. Bonazzoli, con la complicità di Motta, illude i grigiorossi al 29', mentre negli ultimi 45 minuti la decide Sarri con i cambi. Noslin prima serve l'assist dell' 1-1 a Isaksen ( 53' ) e poi firma la rimonta in pieno recupero ( 92' ), togliendo un punto che sarebbe stato vitale per la squadra di Giampaolo. La Cremonese resta ferma in 18esima posizione, a -4 dal Lecce di Di Francesco, mentre la Lazio stacca il Bologna e si consolida all' ottavo posto con 51 punti. I prossimi impegni. Nella prossima giornata la squadra di Sarri affronterà l' Inter in casa ( 9 maggio ore 18.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Lazio vince a Cremona, decisivo il gol di Noslin al 92'

LAZIO CREMONESE - IN RICORDO DI SINISA MIHAJLOVIC

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