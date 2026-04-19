Pari senza reti a Cremona | brivido finale e occasione sfiorata nel recupero dai granata

Nel match tra Cremonese e Torino, nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete, con il punteggio che si ferma sullo 0-0. La partita si è svolta senza molte occasioni da gol, risultando molto equilibrata e priva di sussulti. Nel finale, i granata hanno avuto un'ultima opportunità per segnare, ma non sono riusciti a sfruttarla. Il risultato lascia entrambi con pochi punti in classifica rispetto alle aspettative.