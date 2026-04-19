Pari senza reti a Cremona | brivido finale e occasione sfiorata nel recupero dai granata
Nel match tra Cremonese e Torino, nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete, con il punteggio che si ferma sullo 0-0. La partita si è svolta senza molte occasioni da gol, risultando molto equilibrata e priva di sussulti. Nel finale, i granata hanno avuto un'ultima opportunità per segnare, ma non sono riusciti a sfruttarla. Il risultato lascia entrambi con pochi punti in classifica rispetto alle aspettative.
Un pareggio che muove poco la classifica e lascia sensazioni contrastanti. Tra Cremonese e Torino finisce 0-0 al termine di una gara bloccata, povera di occasioni ma con un finale che avrebbe potuto cambiare tutto. Per i granata, usciti indenni da Cremona, resta la consapevolezza di aver.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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