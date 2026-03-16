La Fiorentina ha battuto la Cremonese con un punteggio di 4-1 in trasferta, segnando con Parisi, Piccoli, Dodò e Gud. La squadra viola conquista tre punti che migliorano la posizione in classifica, mentre i padroni di casa subiscono una sconfitta che lascia spazio a riflessioni. La partita si è conclusa con la vittoria della Fiorentina, portando risultati positivi per la squadra.

Finalmente la vittoria che conta! La Fiorentina l'ha ottenuta con uno sgargiante 1-4 in casa della Cremonese. Un successo sulla rivale diretta nella corsa-salvezza che non ammette repliche. Ma che fra le pieghe della partita ha registrato anche momenti di vero batticuore per i quasi trecento tifosi viola (non residenti a Firenze) che hanno sostenuto i viola allo Zini. Risultato ottimo, propiziato dai gol di Parisi (bellissimo) e Piccoli (da centravanti vero) nel primo tempo. Quindi la rete da vero fantasista brasiliano di Dodò in avvio di ripresa. Poi il tilt improvviso: la Cremonese che segna con Okereke e sfiora due volte la segnatura con Djuric L'articolo Fiorentina vince e convince a Cremona: 1-4. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina vince e convince a Cremona: 1-4. Con i gol di Parisi, Piccoli, Dodò e Gud. La classifica sorride ma guai a distrarsi. Pagelle

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