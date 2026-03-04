LIVE | 30ª giornata Arezzo-Ternana 1-1 Ferrante porta avanti gli ospiti l' ex Cianci pareggia

Nella 30ª giornata di campionato, Arezzo e Ternana si affrontano al Comunale e terminano con un pareggio 1-1. Ferrante segna il gol che porta avanti la squadra ospite, mentre l'ex giocatore Cianci segna il gol che permette all'Arezzo di pareggiare. La partita si svolge pochi giorni dopo il confronto contro il Ravenna, in un turno infrasettimanale.

Appena tre giorni dopo il big-match contro il Ravenna, l'Arezzo torna di nuovo in campo al Comunale per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Al Comunale arriva la Ternana di mister Fabio Liverani. 1 - Turnover anche per gli ospiti: l'ex Francesco Donati è il capitano questa sera, mentre va in panchina l'attaccante Dubickas, a segno nel match dell'andata e autore di 9 gol in questo campionato 3 - Primo tiro da fuori della Ternana con Pagliari: sinistro basso in diagonale che costringe Venturi a rifugiarsi in angolo. Nulla di fatto sul corner seguente 6 - Occasione sfumata per l'Arezzo: Cortesi... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

LIVE | 30ª giornata, Arezzo-Ternana 0-0Appena tre giorni dopo il big-match contro il Ravenna, l'Arezzo torna di nuovo in campo al Comunale per l'ultimo turno infrasettimanale della...

LIVE | 18ª giornata, Arezzo-Pineto 3-3. In gol De Col, Guccione e Cianci. Bruzzaniti (due) e Schirone per gli ospitiPartita pazza con tutti i gol nel 1° tempo: Bruzzaniti sblocca su rigore, De Col e Guccione la ribaltano, il 10 abruzzese segna ancora dal dischetto,...

Tutto quello che riguarda LIVE 30 giornata Arezzo Ternana 1 1....

Temi più discussi: Arezzo-Ternana: dove vedere la partita in streaming gratis; Serie C 30ª giornata: Arezzo-Ternana e Samb-Ascoli accendono il turno; Ternana, per Arezzo si parte in mattinata; Arezzo-Ternana, arbitra Gauzolino: nessun precedente con le Fere.

Arezzo-Ternana: dove vedere la partita in streaming gratisArezzo-Ternana in streaming gratis e diretta TV: scopri quando e dove vedere la partita e tutte le info sulla sfida ... derbyderbyderby.it

LIVE, AREZZO-TERNANA 0-0, inizia il match al Città di ArezzoBenvenuti nella webcronaca di Arezzo-Ternana, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C Girone B. Si gioca al comunale Città di Arezzo. ternananews.it

Arezzo di nuovo in campo. Turn over contro la Ternana, Bucchi lancia Varela e Cianci x.com

Questa sera, mercoledì 4 marzo, la gara in trasferta in Toscana #terni #Ternana #ternanacalcio #sport #SportsNews #SerieCSkyWifi #arezzo #ArezzoCalcio facebook