La grande boxe 2026 a Milano | show a Palazzo Coni

Sabato 4 maggio si è tenuta al Palazzo CONI di via Piranesi a Milano una conferenza stampa riguardante la grande boxe del 2026. Durante l’incontro, è stata annunciata la presenza di eventi di livello nazionale e internazionale nel capoluogo lombardo, con il progetto guidato da Edoardo Germani che continua a espandersi. La manifestazione ha confermato la volontà di organizzare uno spettacolo di grande rilievo nel settore della boxe.

La boxe top, senza esclusione di colpi, torna a Milano anche nel 2026. Ebbene sì, la conferenza stampa di TAF 13, andata in scena sabato 4 maggio al Palazzo CONI di via Piranesi a Milano, ha confermato ancora una volta la crescita esponenziale del progetto guidato da Edoardo Germani. In una sala veramente piena di giornalisti, content creator, addetti ai lavori e appassionati, i protagonisti della serata del 23 maggio all’Allianz Cloud hanno dato vita a un evento carico di tensione, dichiarazioni forti e momenti di autentico show. Non ci sono dubbi: un clima elettrico ma sempre nel rispetto della sportività, perfetto preludio a una delle card più attese dell’anno.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - La grande boxe 2026 a Milano: show a Palazzo Coni Notizie correlate Leggi anche: La magia di Harry Potter illumina Milano: nel 2026 arriva il grande show di droni a San Siro Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono finite. Grande show all’Arena di Verona, si spengono i bracieriI XXV Giochi Olimpici Invernali vanno ufficialmente in archivio, al termine della Cerimonia di Chiusura andata in scena questa sera nella magnifica...