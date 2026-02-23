Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono finite Grande show all’Arena di Verona si spengono i bracieri
L’evento ha avuto luogo a causa del termine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che hanno concluso con una cerimonia spettacolare all’Arena di Verona. Centinaia di atleti e spettatori assistono al grande spettacolo, mentre i bracieri olimpici vengono spenti. La manifestazione ha coinvolto diverse discipline e ha attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. La cerimonia finale ha chiuso ufficialmente i Giochi, lasciando un ricordo indelebile.
I XXV Giochi Olimpici Invernali vanno ufficialmente in archivio, al termine della Cerimonia di Chiusura andata in scena questa sera nella magnifica cornice dell’ Arena di Verona. Si chiude un’edizione memorabile per l’Italia, che ha stabilito una lunga serie di record sfiorando addirittura il podio nel medagliere finale grazie ad uno straordinario bottino di 10 titoli e 30 podi. Il tema dell’evento era Beauty in Action (bellezza in azione). Lo show si apre sulle note de La Traviata con un omaggio alla lirica italiana, mentre i personaggi più iconici di alcune opere come Rigoletto, Figaro, Aida e Madama Butterfly invadono Piazza Bra per andare incontro agli atleti che sfileranno successivamente su un tappeto rosso che porta all’interno dell’Arena. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: lo show finale all’Arena di VeronaLa cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, dopo che il maltempo ha spinto l’evento all’interno.
Danza italiana all’Arena di Verona: Aterballetto sigilla le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con “Beauty in Action”L’Aterballetto ha portato la danza italiana all’Arena di Verona per celebrare la fine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si sono concluse con uno spettacolo di grande impatto.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, domenica 22 febbraio; Vince il modello diffuso: sulla stessa scia le Olimpiadi invernali del 2030; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 14 febbraio; Olimpiadi, il programma di sabato 14 febbraio.
Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di VeronaLeggi su Sky Sport l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di Verona ... sport.sky.it
Milano Cortina, cala il sipario: Italia chiude Olimpiadi da recordCon la cerimonia di chiusura a Verona cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con il passaggio di consegne alla Francia, che sulle Alpi organizzerà i Giochi 2030. Per l'Italia ... adnkronos.com
Milano Cortina 2026. La cerimonia si chiude con gli "incoscienti giovani" di Achille Lauro Nato a Verona e cresciuto a Roma: artista da 40 dischi di platino, 12 d’oro - facebook.com facebook
Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi le ultime medaglie e la chiusura dei Giochi - la Repubblica x.com