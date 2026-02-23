Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono finite Grande show all’Arena di Verona si spengono i bracieri

L’evento ha avuto luogo a causa del termine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che hanno concluso con una cerimonia spettacolare all’Arena di Verona. Centinaia di atleti e spettatori assistono al grande spettacolo, mentre i bracieri olimpici vengono spenti. La manifestazione ha coinvolto diverse discipline e ha attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. La cerimonia finale ha chiuso ufficialmente i Giochi, lasciando un ricordo indelebile.