La magia di Harry Potter illumina Milano | nel 2026 arriva il grande show di droni a San Siro

A Milano nel 2026 si terrà DroneArt Show: Harry Potter™, uno spettacolo all'aperto organizzato da Warner Bros. Discovery Global Experiences e Fever. L’evento utilizzerà droni per creare un spettacolo visivo e musicale dedicato al mondo del maghetto più famoso, combinando tecnologia e suggestione in una performance immersiva. La manifestazione si svolgerà nello stadio di San Siro, coinvolgendo un vasto pubblico.

Un nuovo show. Warner Bros. Discovery Global Experiences e Fever annunciano l’arrivo a Milano di DroneArt Show: Harry Potter™, uno spettacolo all’aperto che unirà tecnologia, musica e suggestione visiva in un’esperienza immersiva dedicata al mondo del celebre maghetto. L’evento farà tappa nel capoluogo lombardo nel 2026, all’interno del tour internazionale che accompagnerà le celebrazioni dei 25 Anni di Magia della saga cinematografica. La cornice sarà quella dell’ Ippodromo Snai San Siro, dove 1.200 droni luminosi disegneranno nel cielo notturno scene iconiche ispirate ai film di Harry Potter and the Philosopher’s Stone e ai capitoli successivi della serie.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - La magia di Harry Potter illumina Milano: nel 2026 arriva il grande show di droni a San Siro Notizie correlate Milano Cortina 2026, Vittoria Ceretti illumina San Siro: portabandiera e musa nel segno di ArmaniVittoria Ceretti ha incantato il mondo sfilando come portabandiera d’eccezione durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano-Cortina, si illumina il San Siro, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi(Agenzia Vista) Milano, 6 febbraio 2026 Al via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina con l'avvio della cerimonia di apertura a San Siro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bard diventa Hogwbard, la magia di Harry Potter invade il borgo; DroneArt show ritorna con 1.200 droni sincronizzati per portare la magia di Harry Potter™ a Torino solo per 2 giorni; DroneArt Show: Harry Potter™ illuminerà luoghi iconici in tutta Italia in un irripetibile spettacolo di droni all'aperto; Regalo Harry Potter: Ombrello Grifondoro - Magia Sotto la Pioggia. La saga di Harry Potter rivive in uno spettacolo di droni all'apertoArriva in Italia, con date a Milano e Torino, DroneArt Show: Harry Potter, uno spettacolo di droni all'aperto di Warner Bros. Discovery Global Experiences e Fever. (ANSA) ... ansa.it 1200 droni a Milano per festeggiare la magia di Harry PotterL'Ippodromo Snai San Siro a Milano sarà la location d'eccezione che ospiterà DroneArt Show: Harry Potter, uno show unico al mondo. L'articolo 1200 droni a Milano per festeggiare la magia di Harry Pott ... msn.com Streghe, Maghi e Babbani: a rapporto! Il DroneArt Show: Harry Potter™ sta per illuminare il cielo italiano e io non riesco a stare ferma dall'emozione 1.200 droni luminosi che danno vita ai momenti più iconici e alle musiche di tutti e otto i film come non li - facebook.com facebook