La gita in quota si conclude all’ospedale | soccorsi in azione per un 70enne

Domenica mattina un uomo di 70 anni è stato soccorso dopo essere caduto durante una escursione nei pressi di Cima Vegaia, nel Comune di Pellizzano. Approfittando del sole, si era recato in zona, ma ha perso l’equilibrio e scivolato a terra per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale. La sua condizione non è ancora nota.

Momenti di apprensione domenica mattina, 3 maggio 2026, per un uomo di 70 anni che, approfittando della giornata di sole, ha fatto una gita fuori porta nei pressi di Cima Vegaia, nel territorio comunale di Pellizzano: qui ha perso l’equilibrio e, scivolando, è ruzzolato a terra per qualche metro.🔗 Leggi su Trentotoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Umbria, soccorsi in azione in montagna: portato in elicottero in ospedale Leggi anche: Si spara per la piazza di spaccio: in ospedale un 70enne Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La gita in quota si conclude all’ospedale: soccorsi in azione per un 70enne; Escursione in montagna con l'app, ma finiscono fuori percorso: soccorsi due giovani; Turista tedesco muore durante una gita in alta quota sull'Etna; Gita in alta quota: riapre il Passo dello Spluga per un'avventura con i bambini. Mamma non paga la gita scolastica: «Mio figlio l'unico escluso. A causa di un lutto mi sono dimenticata di versare la quota»«Non sono riuscita a pagare la quota per la gita di mio figlio in tempo, e ora la scuola non gli permette più di partecipare». A parlare è la mamma di uno studente di ua classe terza di un istituto ... ilmattino.it Quota pagata in ritardo, bimba esclusa dalla gita. La preside: «La madre, se vuole, può accompagnarla in auto»Elena, la chiameremo così, ha 9 anni, piange e si dispera perché il prossimo 14 aprile non potrà andare alla gita a Viterbo con il resto della classe dell’istituto comprensivo IV plesso Cavoni di ... ilmessaggero.it Il sedicenne annegato nel lago di Garda, durante una gita a Desenzano con alcuni amici. Si è spento in ospedale a Brescia. La famiglia chiusa nel dolore, la solidarietà della comunità tunisina. - facebook.com facebook Il sedicenne annegato nel lago di Garda, durante una gita a Desenzano con alcuni amici. Si è spento in ospedale a Brescia. La famiglia chiusa nel dolore, la solidarietà della comunità tunisina. x.com