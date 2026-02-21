Si spara per la piazza di spaccio | in ospedale un 70enne

Da napolitoday.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 70 anni finisce in ospedale dopo uno scontro a fuoco avvenuto in via Pigna ad Afragola. La sparatoria si è verificata intorno alle 15.30, di fronte alla casa comunale, quando alcuni uomini a bordo di un’auto hanno fatto irruzione nel vicolo senza uscita. La presenza di armi da fuoco nella zona si è resa evidente, creando paura tra i residenti e portando all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda resta sotto indagine.

I proiettili tornano a farsi sentire ad Afragola. Oggi, 21 febbraio, intorno alle 15.30, in via Pigna, di fronte alla casa comunale, alcuni soggetti a bordo di una vettura entrano nel vicoletto senza uscita, ovvero quello proprio di fronte al parcheggio comunale. Giù il finestrino e parte una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Incidente, cade dalla bici a Monza: 70enne grave in ospedaleUn grave incidente si è verificato oggi nel pomeriggio a Monza, lungo via della Birona.

Precipita dalla finestra mentre pulisce i vetri: 70enne in ospedaleUn uomo di 70 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere precipitato dalla finestra della propria abitazione in via dei Goti ad Angri.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Papà si spara con un fucile, choc a San Severino. Una lettera scritta ai familiari prima del gesto estremo; L'ANSA dentro Gaza, si spara a ripetizione nonostante la tregua; Tragedia nelle campagne, uomo si spara col fucile; La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Quando nei boschi della droga si spara (19.02.2026).

si spara per laSi spara per la piazza di spaccio: in ospedale un 70enneI proiettili tornano a farsi sentire ad Afragola. Oggi, 21 febbraio, intorno alle 15.30, in via Pigna, di fronte alla casa comunale, alcuni soggetti a bordo di una vettura entrano nel vicoletto senza ... napolitoday.it

NFL, suicidio choc per Marshawn Kneeland/ Si spara dopo l’inseguimento con la polizia (7 novembre 2025)Nella notte lo sport americano per eccellenza è stato colpito da una bruttissima notizia, quella del suicidio di un giocatore professionista, Marshawn Kneeland defensive end dei Dallas Cowboys, la ... ilsussidiario.net