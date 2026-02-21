Si spara per la piazza di spaccio | in ospedale un 70enne

Un uomo di 70 anni finisce in ospedale dopo uno scontro a fuoco avvenuto in via Pigna ad Afragola. La sparatoria si è verificata intorno alle 15.30, di fronte alla casa comunale, quando alcuni uomini a bordo di un’auto hanno fatto irruzione nel vicolo senza uscita. La presenza di armi da fuoco nella zona si è resa evidente, creando paura tra i residenti e portando all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda resta sotto indagine.

I proiettili tornano a farsi sentire ad Afragola. Oggi, 21 febbraio, intorno alle 15.30, in via Pigna, di fronte alla casa comunale, alcuni soggetti a bordo di una vettura entrano nel vicoletto senza uscita, ovvero quello proprio di fronte al parcheggio comunale. Giù il finestrino e parte una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Incidente, cade dalla bici a Monza: 70enne grave in ospedaleUn grave incidente si è verificato oggi nel pomeriggio a Monza, lungo via della Birona. Precipita dalla finestra mentre pulisce i vetri: 70enne in ospedaleUn uomo di 70 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere precipitato dalla finestra della propria abitazione in via dei Goti ad Angri. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Papà si spara con un fucile, choc a San Severino. Una lettera scritta ai familiari prima del gesto estremo; L'ANSA dentro Gaza, si spara a ripetizione nonostante la tregua; Tragedia nelle campagne, uomo si spara col fucile; La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Quando nei boschi della droga si spara (19.02.2026). Si spara per la piazza di spaccio: in ospedale un 70enneI proiettili tornano a farsi sentire ad Afragola. Oggi, 21 febbraio, intorno alle 15.30, in via Pigna, di fronte alla casa comunale, alcuni soggetti a bordo di una vettura entrano nel vicoletto senza ... napolitoday.it NFL, suicidio choc per Marshawn Kneeland/ Si spara dopo l’inseguimento con la polizia (7 novembre 2025)Nella notte lo sport americano per eccellenza è stato colpito da una bruttissima notizia, quella del suicidio di un giocatore professionista, Marshawn Kneeland defensive end dei Dallas Cowboys, la ... ilsussidiario.net L’Ice da anni supporta le forze nazionali. Oggi si spara una bufala e si mettono in piazza i buonisti da salotto, ma nel 2014 firmarono per rafforzare la sicurezza e qui in Aula qualcuno votò convintamente quel provvedimento. L’Ice diventa “pericoloso” solo q - facebook.com facebook