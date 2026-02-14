Meloni punta sull’Europa | nuove alleanze strategiche tra economia energia e gestione flussi migratori

Giorgia Meloni annuncia una svolta nelle relazioni con l’Europa, motivata dalla necessità di rafforzare le alleanze in settori chiave come economia, energia e migrazione. La premier ha incontrato rappresentanti di altri paesi per discutere di accordi che possano garantire maggiore stabilità e opportunità per l’Italia, puntando a stringere nuovi patti e collaborazioni pratiche.

Meloni e l’Europa delle Alleanze: Una Nuova Strategia per l’Italia tra Competitività e Immigrazione. La Premier Giorgia Meloni sta ridefinendo l’approccio italiano alla politica europea, puntando su una diplomazia flessibile e pragmatica. Al centro di questa strategia c’è la capacità di creare alleanze variabili su temi specifici, come la competitività economica e la gestione dei flussi migratori, con l’obiettivo di condizionare le decisioni a livello di Consiglio e Commissione Europea. Questa nuova fase è emersa con chiarezza durante il vertice informale del 12 febbraio 2026, nel castello di Alden Biesen in Belgio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Negli ultimi tempi, Meloni ha annunciato un drastico calo dei flussi migratori in Europa, suscitando dibattiti e opinioni contrastanti.

Nel 2025 il settore bancario italiano ha visto un’altra ondata di fusioni e acquisizioni.

