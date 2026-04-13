L' omicidio di Massa | indagati altri due minorenni italiani

Nella città di Massa proseguono le indagini sulla morte di un uomo di 47 anni avvenuta in piazza Felice Palma, dove un gruppo di giovani avrebbe aggredito la vittima. Oltre ai sospetti già individuati, sono stati individuati altri due minorenni italiani coinvolti nel caso. La procura ha aperto un’indagine approfondita per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare tutti i responsabili.

AGI - Si allarga a Massa l'inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso da un gruppo di giovani in piazza Felice Palma. Dopo i provvedimenti adottati ieri, con il fermo di un minorenne italiano di 17 anni con l'accusa di omicidio volontario e di due maggiorenni, Ionut Alexandru Miron (23 anni) ed Eduard Alin Carutasu (19 anni), entrambi di origine romena, ritenuti responsabili di concorso in omicidio volontario - emergono nuovi sviluppi: altri due giovanissimi sono stati iscritti nel registro degli indagati. Sono 2 minori di nazionalità italiana che avrebbero 16 e 17 anni e che avrebbero preso parte all'episodio. L'attivita' investigativa e' coordinata dalla Procura della Repubblica di Massa, in collaborazione con la Procura per i minorenni di Genova.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'omicidio di Massa: indagati altri due minorenni italiani Omicidio di Massa, aggiornamenti in diretta. Altri due minori indagati, proseguono le indaginiMassa, 13 aprile 2026 – Proseguono le indagini sull’omicidio di Massa: Giacomo Bongiorni, 47 anni, è stato ucciso in piazza Palma nella notte tra... Altri due ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: ora sono cinque. Disposta l’autopsiaSalgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte in piazza... Armi e rancore. l'esplosione della violenza giovanile - Storie italiane 01/04/2026