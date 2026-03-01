Nido d’Infanzia Comunale a Salsomaggiore | al via la gara per l’affidamento del servizio

A Salsomaggiore è in arrivo la gara pubblica per l’affidamento della gestione del Nido d’Infanzia Comunale. La procedura verrà pubblicata nei prossimi giorni e riguarda un contratto di tre anni, con possibilità di estensione per altri tre. La decisione coinvolge l’amministrazione comunale e le aziende interessate a gestire il servizio educativo per i bambini della zona.

Sarà pubblicata nei prossimi giorni la procedura per il bando di affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale per i prossimi tre anni educativi, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni. L'appalto prevede la gestione completa del servizio, comprensiva di coordinamento.