Negli ultimi decenni, il numero di abitanti sulla Terra ha raggiunto livelli mai visti prima, portando a discussioni sull’equilibrio tra risorse disponibili e esigenze della popolazione. Alcuni studi indicano che la crescita si sta stabilizzando o addirittura invertendo in alcune aree, mentre altre regioni continuano ad aumentare rapidamente. La questione sulla sostenibilità di questa popolazione globale viene spesso affrontata senza che siano ancora definiti scenari conclusivi.

Siamo veramente troppi su questo pianeta? Cosa succede quando la popolazione umana raggiunge i suoi limiti? Siamo di fronte a una catastrofe o a un lento declino? Oppure la tecnologia ci aiuterà a continuare a crescere? Nessuno può dare risposte sicure, ma nel libro La fine della crescita della popolazione (versione in italiano del rapporto pubblicato dal Club di Roma ) ho voluto proporre una discussione generale sul tema della crescita della popolazione e dei suoi limiti. A partire da i primi tentativi di Malthus e altri di inquadrare il problema fino ai moderni modelli computazionali, la traiettoria della popolazione umana si è sempre rivelata sorprendente e inaspettata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La fine della crescita della popolazione: siamo troppi o stiamo collassando?

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