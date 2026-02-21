Cambiaso a DAZN | Troppi gol subiti? Siamo stati un po’ penalizzati ai primi errori ma ci stiamo lavorando su

Cambiaso ha spiegato a DAZN che la squadra ha subito molti gol, in parte a causa di errori iniziali. Ha aggiunto che i compagni stanno lavorando per migliorare la fase difensiva. Il difensore ha commentato anche i momenti difficili e le sfide che stanno affrontando. Ha sottolineato l’impegno del gruppo nel correggere le imprecisioni. La squadra si prepara ora alla prossima partita, puntando a migliorare la solidità in difesa.

Cambiaso a DAZN: «Troppi gol subiti? Siamo stati un po' penalizzati ai primi errori». Le dichiarazioni del jolly bianconero prima di Juve Como. Cambiaso è intervenuto nel pre partita di Juve-Como. Le sue dichiarazioni a DAZN. CAMBIASO – « C'è da dire che forse siamo stati penalizzati un po' ai primi errori a prendere gol, poi qualcosa che non va c'è e stiamo cercando di lavorarci in settimana. Dobbiamo essere più concentrati e convinti in alcuni episodi della partita »

