Immigrazione Umbria rilevante crescita demografica della popolazione straniera | a Terni forte presenza asiatica

In Umbria, la popolazione straniera sta crescendo in modo significativo, con Terni che si distingue per la forte presenza asiatica. La comunità migrante è composta principalmente da donne, che costituiscono il 53,4% del totale, rappresentando la percentuale più alta a livello nazionale. La regione, nota per un invecchiamento demografico, vede questa nuova presenza come una componente rilevante del suo quadro demografico.

I dati mostrano una presenza ormai stabile, giovane e al femminile, che con il 53,4% di donne sulla popolazione migrante rappresenta il dato più alto dell’intero panorama nazionale Umbria è sempre più vecchia, ma trova una nuova linfa nella comunità straniera. Una presenza ormai stabile, giovane e al femminile, che con il 53,4% di donne sulla popolazione migrante rappresenta il dato più alto dell’intero panorama nazionale. Sono questi i numeri principali emersi questa mattina durante la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2025. I dati fotografano una realtà in controtendenza rispetto al resto d’Italia. Mentre la popolazione umbra complessiva registra un calo dell'1,3%, i residenti stranieri hanno visto un incremento del 2,3%, attestandosi a quota 90. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

