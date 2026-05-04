la filiera del mare spinge il pil tutto da sciogliere il nodo occupazione

Il settore marittimo rappresenta una parte significativa dell’economia nazionale, con un valore stimato di 216 miliardi di euro, pari all’11,3% del prodotto interno lordo. Al suo interno, oltre un miliardo di persone trovano occupazione diretta. Tuttavia, resta ancora da risolvere il problema legato all’occupazione, mentre la filiera contribuisce in modo sostanziale alla crescita economica complessiva del Paese.

UN SETTORE da 216 miliardi di euro, che copre il’11,3% del Pil del Paese e occupa oltre 1,1 miliode di persone in modo diretto. Tanto vale l’economia del mare italiana, che tocca industria, servizi, logistica, turismo e attività pubbliche di regolazione e tutela ambientale. 2,5 milioni di persone che, indirettamente, sono comprese nella filiera. Una ricchezza, quella della blue economy, cresciuta di quasi il 16% nel biennio 2022-23, contro il 6,6% del totale dell’ economia, con una velocità di crescita pari a circa 2,5 volte la media nazionale. Sono solo alcuni dei dati del rapporto Confindustria con Boston consulting group, presentato in questi giorni da Mario Zanetti, delegato Confindustria per l’ Economia del mare durante l’evento organizzato dalla stessa confederazione a Genova.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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