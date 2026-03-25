Calciomercato Juventus tutto sul rinnovo di Vlahovic! Agente atteso a Torino | dalla durata alle cifre c’è solo un nodo da sciogliere prima della firma

La Juventus sta lavorando per il rinnovo del contratto dell’attaccante. L’agente del giocatore è atteso a Torino per discutere dettagli riguardanti la durata e le cifre dell’accordo. Prima di firmare, resta ancora da risolvere un unico punto. La società intende confermare ufficialmente il calciatore, che attualmente è sotto contratto con il club.