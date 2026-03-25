Calciomercato Juventus tutto sul rinnovo di Vlahovic! Agente atteso a Torino | dalla durata alle cifre c’è solo un nodo da sciogliere prima della firma
La Juventus sta lavorando per il rinnovo del contratto dell’attaccante. L’agente del giocatore è atteso a Torino per discutere dettagli riguardanti la durata e le cifre dell’accordo. Prima di firmare, resta ancora da risolvere un unico punto. La società intende confermare ufficialmente il calciatore, che attualmente è sotto contratto con il club.
Calciomercato Inter: perché il Barcellona vuole Bastoni. La strategia dei blaugrana e la mossa di Deco per il difensore, cos’è successo in questi mesi Sancho Juventus, dietrofront spiegato: ecco il motivo del no bianconero all’inglese! Retroscena svelato Mercato Torino, che obiettivo per l’estate: torna di moda quel calciatore del Genoa! Le ultimissime Calciomercato Inter: perché il Barcellona vuole Bastoni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Leggi anche: Maignan Milan: c’è solo un ultimo nodo da sciogliere prima della firma sul rinnovo. Qual è la situazione aggiornata per il suo futuro
Calciomercato Juventus: per le corsie offensive il preferito rimane questo giocatore, ma c’è un nodo da scioglierePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Juventus
Temi più discussi: Juve, mercato a parametro zero: da Senesi a Lewandowski, tutti quelli nel mirino; Zirkzee apre, il calciomercato Juve si accende: valigie fatte a Manchester, con lo United è finita; ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee.
Nico Gonzalez, un accordo cambia tutto! Juve-Atletico, cosa filtra sull'affareColchoneros, dalla Spagna sono sicuri: strategia chiara in vista dell'estate sul possibile riscatto dell'argentino dai bianconeri ... tuttosport.com
Calciomercato JuventusUltime novità sul calciomercato Juventus 2026: nuovi acquisti, news, trattative, curiosità , fonti ufficiali e rumors. Scopri il mercato Juve di oggi ... tuttosport.com
Si accende il calciomercato della #Juve Rudiger, Senesi, Celik, Ederson, Goretzka, Kessie, Pellegrini, Bernardo Silva, Zirkzee, Kolo Muani, Alisson, Vicario e De Gea nel mirino per l’estate L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRI - facebook.com facebook
#Juventus su #Rudiger, già allenato da #Spalletti a Roma [Tuttosport] #calciomercato #Juve #RealMadrid calciomercato.com/liste/tuttospo… x.com