La figlia chiama il papà scemo Lui l’ha costretta a ripetere scusa non lo faccio più decine di volte colpendola con schiaffi I giudici | Così non si cresce un figlio

Una donna ha raccontato che il padre l'ha colpita ripetutamente con schiaffi e l'ha costretta a ripetere molte volte che non avrebbe più fatto qualcosa, dopo averla chiamata “scemo”. La Corte di Cassazione ha stabilito che questo comportamento, che il genitore considerava un metodo correttivo, costituisce un reato. La decisione si basa sul fatto che non si può educare un figlio con metodi violenti.

Ciò che un padre aveva definito un metodo correttivo, la Corte di Cassazione lo ha invece classificato come reato. L’episodio, come racconta Open, risale a gennaio del 2019: durante un viaggio in macchina, l’uomo aveva perso il controllo perché la figlia lo aveva apostrofato con un epiteto sgradevole. Da lì in poi, secondo la ricostruzione dei giudici, un crescendo di bestemmie, colpi, grida offensive e minacce. Il gesto più eclatante: pretendere che la bambina ripetesse senza sosta, per una cinquantina di volte, la frase “scusa papà, non lo faccio più”, con l’obbligo di tenere gli occhi aperti e subendo nel frattempo percosse. La difesa aveva tentato di far valere l’assenza di lesioni fisiche accertate e l’impossibilità di dimostrare un danno psicologico concreto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

La figlia lo chiama «scemo», lui la obbliga a chiedere scusa per 50 volte: papà condannato dalla CassazioneCostringere una figlia minorenne a ripetere per più di 50 volte «scusa papà, non lo faccio più», mentre viene insultata, minacciata e colpita, non è...

Chiama il padre da scuola perché il prof l’ha rimproverata, lui si fionda in classe e lo prende a schiaffi: la follia in una scuola di FoggiaUn rimprovero durante la lezione, la telefonata della studentessa a casa e la spedizione punitiva contro il docente.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo a Roma della figlia Priscilla (con benedizione del Papa); La figlia lo chiama scemo, lui la obbliga a chiedere scusa per 50 volte: papà condannato dalla Cassazione; Raro, antico e pieno di luce: perché chiamare tua figlia Elide; Sincronia mestruale: cos’è, a chi succede e perché si verifica.

Patty Pravo perché si chiama così? | La verità dietro il nome d’arte di Nicoletta StrambelliPatty Pravo perché si chiama così e come ha avuto origine il nome d'arte? Ispirazione alla Divina Commedia di Dante Reduce dall’ennesima avventura al Festival di Sanremo, Patty Pravo è più carica e ... ilsussidiario.net

Rincari senza tregua: calcestruzzo +11%, cordoli +22%. Così i costi stravolgono gli appalti Leggi qui: https://altarimini.it/rincari-senza-tregua-calcestruzzo-11-cordoli-22-cosi-i-costi-stravolgono-gli-appalti.php - facebook.com facebook

L'assedio interrotto: così Roma prova a strappare il centro storico a minimarket e souvenir ift.tt/QY2Tu9e x.com