Chiama il padre da scuola perché il prof l’ha rimproverata lui si fionda in classe e lo prende a schiaffi | la follia in una scuola di Foggia

Una studentessa di Foggia chiama il padre dopo essere stata rimproverata dal professore in classe, e lui si precipita subito nel plesso scolastico. Arrivato, l'uomo aggredisce il docente con uno schiaffo, creando scompiglio tra gli studenti presenti. La scena si è svolta in un'aula affollata, con testimoni che hanno assistito all'atto di violenza.
Un rimprovero durante la lezione, la telefonata della studentessa a casa e la spedizione punitiva contro il docente. È la sequenza di un’aggressione avvenuta venerdì scorso all’ istituto superiore Einaudi di Foggia, dove un docente di lingue e letterature straniere è stato colpito al volto dal padre di un’alunna di 14 anni. Tutto è iniziato durante la mattinata, quando il professore ha ripreso la 14enne, che attualmente frequenta il primo anno. La ragazza, invece di meditare sulle parole del professore, ha subito chiamato il padre per raccontargli quanto accaduto. Nel giro di poco, l’uomo si è presentato davanti ai cancelli dell’istituto.🔗 Leggi su Open.online
Prof rimprovera un’alunna in una scuola di Foggia, il padre della ragazza entra in classe e lo schiaffeggia
