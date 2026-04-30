La figlia lo chiama scemo lui la obbliga a chiedere scusa per 50 volte | papà condannato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha condannato un uomo per aver obbligato la figlia minorenne a chiedere scusa oltre 50 volte, mentre la molestava verbalmente e la minacciava. La vicenda riguarda un episodio in cui il padre, dopo essere stato chiamato “scemo” dalla figlia, l’ha costretta a ripetere le scuse in modo reiterato, mentre la ragazza veniva insultata, minacciata e colpita. La sentenza ha respinto l’eccezione di legittima difesa dell’uomo.

Costringere una figlia minorenne a ripetere per più di 50 volte «scusa papà, non lo faccio più», mentre viene insultata, minacciata e colpita, non è un eccesso educativo: è reato. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 155942026, depositata il 29 aprile, con cui ha confermato la condanna di un padre per abuso dei mezzi di correzione, respingendo il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna. Il litigio tra padre e figlia. Il caso ruota attorno a un unico episodio, avvenuto il 2 gennaio 2019, durante un tragitto in auto. Secondo quanto ricostruito dai giudici, l’uomo, irritato perché la figlia lo aveva chiamato «scemo», aveva iniziato «a bestemmiare, a colpire la bambina, a urlarle epiteti gravemente offensivi», arrivando a umiliarla e minacciarla.🔗 Leggi su Open.online

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