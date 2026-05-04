La fiera delle opportunità per giovani talenti | al Politecnico di Bari ritorna la Career Fair

Il 6 maggio al Campus del Politecnico di Bari si svolgerà la Career Fair, un evento dedicato ai giovani talenti e alle opportunità professionali. La manifestazione vedrà la presenza di circa ottanta aziende con i loro stand, mentre centinaia di studenti e laureati sono previsti tra i visitatori. L’appuntamento inizierà alle 9 del mattino e durerà per tutta la giornata.

Al Campus ritorna la Career Fair Poliba. Ottanta aziende con i propri stand e centinaia di giovani visitatori, tra laureati e studenti, sono attesi per mercoledì 6 maggio, a partire dalle 9.30, nell’atrio Cherubini in occasione della Career Fair Poliba 2026. Sarà la decima edizione del più.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Alla Fiera di Forlì la 23esima edizione di Vernice Art Fair tra installazioni e talenti emergentiTorna dal 27 al 29 marzo nei padiglioni della Fiera di Forlì la Vernice Art Fair, giunta alla sua 23esima edizione. La classifica delle Università pugliesi: Bari al comando, bene il PolitecnicoQuali sono le migliori università al mondo per materia? A rispondere è la QS World University Rankings by Subject, una delle classifiche più... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: DECARO OGGI ALLA PRESENTAZIONE DEL BIF&ST 2026; 732ma Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia: dibattiti, spettacoli e momenti di confronto; Gravina di Puglia: 732ª Fiera di San Giorgio; Presentazione del Centro Pilota Sperimentale SI-GRAVINA. Al Poliba la Fiera delle opportunità per i giovani talentiSettantadue aziende con i propri stand e centinaia di giovani visitatori, tra laureati e studenti, sono attesi per mercoledì 4 giugno nel Campus, in occasione della Career Fair Poliba 2025. Sarà la ... ansa.it Promosso dal Politecnico di Bari per definire le strategie dei prossimi anni - facebook.com facebook