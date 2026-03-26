La classifica delle università pugliesi vede Bari al primo posto, seguita dal Politecnico. La QS World University Rankings by Subject fornisce dati sulle migliori università mondiali per materia. I risultati si basano su vari indicatori, tra cui la reputazione accademica e l'occupazione dei laureati. La graduatoria evidenzia le performance delle istituzioni nelle diverse discipline di studio.

Quali sono le migliori università al mondo per materia? A rispondere è la QS World University Rankings by Subject, una delle classifiche più autorevoli sugli atenei a livello globale. In cima dominano ancora una volta i grandi nomi: Harvard è prima in 14 discipline, il Mit di Cambridge in 11, Oxford in 4 e il Politecnico Eth di Zurigo in 3. Ma al di là dei vertici internazionali, il dato più interessante riguarda la Puglia, che ottiene risultati nel complesso positivi, pur con qualche elemento di criticità. Le pugliesi Tra gli atenei pugliesi spicca l’Università di Bari, che conferma il suo ruolo di riferimento nel panorama regionale. Il fiore all’occhiello resta Scienze veterinarie, ancora una volta tra le prime 100 al mondo (fascia 51-100) e quarta in Italia, dietro Bologna, Padova e Milano, che si collocano tra i primi cinquanta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - La classifica delle Università pugliesi: Bari al comando, bene il Politecnico

Articoli correlati

Classifica delle migliori università: Politecnico di Milano primo tra gli atenei italiani, cresce PaviaMilano, 28 gennaio 2026 – È stata pubblicata la classifica delle università europee.

Il Politecnico di Milano è l’università migliore in Italia, ma solo 45esima in Europa: la classifica QS 2026Secondo la classifica redatta dagli esperti di formazione di QS Quacquarelli Symonds di Londra, il Politecnico di Milano è la prima università in...

Tutti gli aggiornamenti su La classifica delle Università pugliesi...

Temi più discussi: La classifica delle migliori università: La Sapienza prima per Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno; Migliori università del mondo, atenei italiani tra le eccellenze; La classifica dei migliori atenei al mondo per materia, l’Italia sale. La Sapienza sempre al top; Migliori università d'Italia per materie, la classifica QS 2026.

Università, la classifica delle migliori al mondo: Italia 3° tra i paesi Ue, La Sapienza prima in lettere classiche e storia anticaLa classifica QS Quacquarelli Symonds premia 60 atenei italiani: Sapienza prima in Lettere classiche, Bocconi e Politecnico tra le eccellenze ... ilfattoquotidiano.it

Classifica mondiale delle Università, la Sapienza svetta per lettere classiche e storia anticaSapienza prima università al mondo in Classics & Ancient History e tra le prime dieci con Archeology e History of Art. È la prima volta che un'università italiana si colloca con 3 materie nella Top 10 ... giornaletrentino.it

C’è anche l’università Federico II di Napoli tra le top 100 al mondo. Il risultato viene sancito dalla sedicesima edizione annuale della Qs World University Rankings by Subject, la classifica che analizza in modo indipendente oltre 21.000 programmi accademici - facebook.com facebook

25/3/26. Università. Padova e Venezia bene nel Ranking QS World University. I complimenti del presidente Stefani. Padova(foto 1) si piazza tra le 50 Top con 2 discipline e figura in 40 delle 54 discipline. Ca' Foscari (2) si posiziona tra le migliori università in 1 x.com