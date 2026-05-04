Nel 1966 l’industria italiana dell’automobile gode di uno stato di salute invidiabile. Sulla spinta del boom economico del dopoguerra, il settore vive ancora un momento brillante, che s’incrinerà solo verso la fine del decennio e all’inizio di quello successivo. La Fiat è un colosso industriale, con un potere economico, politico e industriale enorme nel contesto italiano: la sua espansione ha ridisegnato la fisionomia sociale di una città come Torino, con il trasferimento di decine di migliaia di lavoratori dal Sud Italia che trovano occupazione soprattutto a Mirafiori. L’azienda, del resto, in quel momento conta 158.500 dipendenti (oltre 50 mila dei quali lavorano a Mirafiori, le cui dimensioni sono state raddoppiate tra il 1956 e il 1958) e fattura intorno ai 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Fiat 124 che motorizzò l'Urss, 60 anni fa l'accordo

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