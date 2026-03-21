60 anni fa | Merckx 20 anni vince la sua prima

Il 20 marzo 1966 un ciclista belga di 20 anni partecipò per la prima volta alla Milano-Sanremo. Sono passati sessant’anni da quel giorno e oggi, 21 marzo 2026, si celebra questa data significativa nel calendario del ciclismo italiano. La corsa si svolse in quegli anni come ogni edizione, con la presenza di numerosi atleti pronti a sfidarsi.

Oggi, sabato 21 marzo 2026, il calendario del ciclismo italiano segna una data di anniversario cruciale: esattamente sessant’anni fa, il 20 marzo 1966, un giovane belga di vent’anni si presentava al via della Milano-Sanremo. Quel giorno, Edouard Louis Joseph Merckx, noto come Eddy, indossava la maglia bianca a scacchi neri con il numero 131 e affrontava per la prima volta i 288 chilometri della Classicissima. La gara si svolgeva senza la salita del Poggio nella versione attuale, poiché la Cipressa non era ancora stata inserita nel tracciato, cosa che avverrà solo nel 1982. Nonostante l’assenza di esperienza in corse così lunghe, il corridore vinse alla volata in Via Roma, battendo Adriano Durante e Herman Van Springel. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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