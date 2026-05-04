Durante la serata, i giocatori hanno partecipato a una festa in un hotel, con musica di un DJ e una torta. Successivamente, alcuni di loro sono usciti in piazza centrale, trascorrendo la notte insieme ai tifosi. La squadra si è riunita in un albergo, solitamente utilizzato per incontri di mercato, prima di proseguire con le attività serali. È stato un momento di convivialità tra calciatori e appassionati.

Un brindisi al presente, al futuro, ma anche un omaggio al passato. Due stagioni fa, proprio in questo albergo, l’Inter festeggiava la sua seconda stella subito dopo il derby vinto in casa del Diavolo e la stessa scena si è ripetuta nella nuova notte tricolore: gli scudetti sono diventati 21, ma è rimasta uguale la voglia di alzare i calici per una vittoria, rigorosamente nella sala privata dell’hotel Sheraton San Siro. In questo albergo noto al calciomercato, a un chilometro circa dallo stadio, si è radunata l’Inter nella sua totalità subito dopo aver regolato il Parma ed essersi cucita l’ennesimo tricolore sulla maglia. Il primo ad entrare è stato il vicepresidente Javier Zanetti intorno alle 00.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La festa in hotel, il dj, la torta. E poi giocatori in Piazza Duomo a far notte coi tifosi

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