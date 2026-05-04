La famosa Regata dell’Accademia Navale Ran630 di Livorno è stata vinta da un equipaggio laziale Atena di Ostia A bordo anche un esperto velista colleferrino…

Nella recente Settimana Velica Internazionale a Livorno, si è disputata la celebre Regata dell’Accademia Navale. L’equipaggio vincitore, proveniente dalla zona laziale, rappresenta Ostia. A bordo partecipava anche un esperto velista proveniente da Colleferro. La competizione ha coinvolto numerosi team nazionali e internazionali, offrendo uno spettacolo di abilità e passione per la vela lungo le acque toscane. La vittoria è stata assegnata all’equipaggio che ha concluso con i migliori tempi nelle varie prove.

Cronache Cittadine OSTIA – Quella che si è appena chiusa è stata la Settimana Velica Internazionale che si è svolta a Livorno L'articolo La famosa “Regata dell’Accademia Navale” (Ran630) di Livorno è stata vinta da un equipaggio laziale (Atena) di Ostia. A bordo anche un esperto velista colleferrino. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - La famosa “Regata dell’Accademia Navale” (Ran630) di Livorno è stata vinta da un equipaggio laziale (Atena) di Ostia. A bordo anche un esperto velista colleferrino… Notizie correlate Leggi anche: Svi 2026, i romani di 'Atena' vincono la regata dell'accademia navale Regata Accademia Navale: Atena trionfa dopo 4 giorni di sfida? Cosa sapere Atena del Centro Roma Vela vince la 630ª Regata dell'Accademia Navale ad Antignano. Tutti gli aggiornamenti Svi 2026, i romani di ‘Atena’ vincono la regata dell’accademia navale(Adnkronos) – Quattro giorni, 15 ore e 10 minuti: questo il tempo di arrivo, alla boa di Antignano, questa mattina alle 5:28 per l’imbarcazione Atena, del Centro Roma Vela, vincitrice dell’edizione 20 ... pianetagenoa1893.net Svi 2026: partita la regata dell’Accademia Navale360 miglia verso Capri, Porto Rotondo e ritorno. Alle 14, con un leggero ritardo a causa della debolezza del vento, è partita la Regata dell’Accademia Navale: la più lunga del Mediterraneo, a cui ... adnkronos.com