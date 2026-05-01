Regata Accademia Navale | Atena trionfa dopo 4 giorni di sfida

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro giorni di regate tra Livorno e Capri, il team del Centro Roma Vela si è aggiudicato la 630ª Regata dell’Accademia Navale. La competizione si è svolta con un percorso ridotto, valutato secondo gli standard IRC, e ha visto confrontarsi diverse imbarcazioni provenienti da varie squadre. La vittoria è stata decretata al termine delle prove, con Atena che si è distinta per le sue prestazioni durante le giornate di gara.

? Cosa sapere Atena del Centro Roma Vela vince la 630ª Regata dell'Accademia Navale ad Antignano.. Il percorso ridotto tra Livorno e Capri ha determinato i risultati secondo standard IRC.. Alle ore 5:28 di questa mattina, l’imbarcazione Atena del Centro Roma Vela ha tagliato il traguardo alla boa di Antignano dopo una navigazione durata quattro giorni, 15 ore e 10 minuti, conquistando la 630ª edizione della Regata dell’Accademia Navale. Il successo dei romani si è concretizzato in un momento di estrema tensione sportiva, quando il gruppo di sette membri dell’equipaggio ha affrontato le mutevoli condizioni meteorologiche del Mediterraneo. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

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