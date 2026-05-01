Regata Accademia Navale | Atena trionfa dopo 4 giorni di sfida

Dopo quattro giorni di regate tra Livorno e Capri, il team del Centro Roma Vela si è aggiudicato la 630ª Regata dell’Accademia Navale. La competizione si è svolta con un percorso ridotto, valutato secondo gli standard IRC, e ha visto confrontarsi diverse imbarcazioni provenienti da varie squadre. La vittoria è stata decretata al termine delle prove, con Atena che si è distinta per le sue prestazioni durante le giornate di gara.

? Cosa sapere Atena del Centro Roma Vela vince la 630ª Regata dell'Accademia Navale ad Antignano.. Il percorso ridotto tra Livorno e Capri ha determinato i risultati secondo standard IRC.. Alle ore 5:28 di questa mattina, l’imbarcazione Atena del Centro Roma Vela ha tagliato il traguardo alla boa di Antignano dopo una navigazione durata quattro giorni, 15 ore e 10 minuti, conquistando la 630ª edizione della Regata dell’Accademia Navale. Il successo dei romani si è concretizzato in un momento di estrema tensione sportiva, quando il gruppo di sette membri dell’equipaggio ha affrontato le mutevoli condizioni meteorologiche del Mediterraneo. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Regata Accademia Navale: Atena trionfa dopo 4 giorni di sfida Notizie correlate Leggi anche: Svi 2026, i romani di 'Atena' vincono la regata dell'accademia navale Azzurri in visita all'Accademia Navale di LivornoUn pomeriggio di confronto tra sport di alto livello e formazione militare ha visto una delegazione azzurra visitare l’Accademia Navale di Livorno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Svi 2026, i romani di 'Atena' vincono la regata dell’accademia navale; Via alla RAN 630! Partita da Livorno la nona edizione della Regata dell’Accademia Navale - Saily; Svi 2026, i romani di ‘Atena’ vincono la regata dell’accademia navale; Aggiornamento barche in arrivo alla Regata della Accademia Navale - RAN 630. SVI 2026: i Romani di Atena vincono la regata dell’Accademia NavaleQuattro giorni, 15 ore e 10 minuti: questo il tempo di arrivo, alla boa di Antignano, questa mattina alle 5:28 per l’imbarcazione Atena, del Centro Roma Vela, vincitrice dell’edizione 2026 della Regat ... livornopress.it A Lucifero il Trofeo Hamon della Regata della Accademia Navale RAN 630Il Farr 52 di Nanni Lombardi e Giordano Cardini, portacolori dello Yacht Club Livorno, primo all’arrivo in tempo reale dopo 4 giorni, 3 ore e 12 minuti di navigazione ... pressmare.it LUCIFERO CONQUISTA IL TROFEO HAMON ALLA REGATA DELLA ACCADEMIA NAVALE Il Farr 52 di Nanni Lombardi e Giordano Cardini si è aggiudicato il Trofeo Hamon riservato alla barca che taglia per prima in assoluto in tempo reale la linea del tragu - facebook.com facebook