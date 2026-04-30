Svi 2026 i romani di ' Atena' vincono la regata dell' accademia navale

I rappresentanti della squadra romana 'Atena' si sono aggiudicati la regata dell’accademia navale, conclusa dopo quattro giorni, quindici ore e dieci minuti. La gara si è svolta a Livorno e ha coinvolto diverse imbarcazioni in competizione per la vittoria. La vittoria è stata annunciata alla fine della competizione, durata complessivamente più di quattro giorni.

Livorno, 30 apr. (Adnkronos) - Quattro giorni, 15 ore e 10 minuti: questo il tempo di arrivo, alla boa di Antignano, questa mattina alle 5:28 per l'imbarcazione Atena, del Centro Roma Vela, vincitrice dell'edizione 2026 della Regata dell'Accademia Navale (RAN 630): la più lunga e dura del Mediterraneo. Sette i membri dell'equipaggio, che hanno condiviso gioie e difficoltà di una regata caratterizzata quest'anno da un percorso ridotto (solo Livorno-Capri e ritorno, rinunciando alla tappa mediana in Sardegna) e reso ostico dai capricci del vento: quasi assente alla partenza e invece piuttosto sostenuto nelle ultime ore. Nello standard IRC i romani precedono il navigatore solitario francese Michel Cohen su Tintorel (scafo “Figaro II”), arrivato al traguardo 45 minuti dopo di loro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Svi 2026, i romani di 'Atena' vincono la regata dell'accademia navale Notizie correlate Leggi anche: Svi 2026, in accademia 'Malupa 5.0' la barca adatta a ogni tipo di disabilità Leggi anche: Svi 2026, in accademia il team di Luna Rossa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Svi 2026, in accademia 'Malupa 5.0' la barca adatta a ogni tipo di disabilità; Svi 2026, in accademia il team di Luna Rossa; A Dongo i saluti romani per commemorare Mussolini, gli antifascisti cantano Bella ciao e lanciano palloncini di sterco; Saluti romani a Dongo, gli antifascisti protestano e lanciano gavettoni di sterco. Nave Vespucci raccontata in Accademia a Livorno per la Settimana velica internazionaleRoma, 30 apr. (Adnkronos) - I 95 anni di Nave Amerigo Vespucci raccontati ieri pomeriggio all’Accademia Navale dall’attuale comandante della nave, capitano di vascello Nicasio Falica, e dal nostromo L ... msn.com Svi 2026, un successo targato Accademia NavaleLivorno, 30 apr. (askanews) - La Settimana Velica Internazionale (Svi) si conferma il cuore pulsante del legame tra Livorno, il mare e ... stream24.ilsole24ore.com Avv. Giuseppe Di Palo - Penalista. . Perché la Svizzera non è il paese neutrale che pensiamo che sia... - facebook.com facebook