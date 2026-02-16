FalkGalileo dopo l’aggancio è subito sorpasso

FalkGalileo ha conquistato il terzo successo in sette giorni, dopo aver agganciato la squadra avversaria e subito sorpassato sul campo. La formazione dei Falketti ha approfittato del pareggio della Rubierese, che si è fermata sull’1-1 contro il Guastalla, per prenderne il comando da sola nel girone C di Prima. La partita si è svolta in modo rapido, con i Falketti che hanno subito accelerato dopo il primo contatto e preso il controllo del gioco.

Dopo l'aggancio, è subito sorpasso per la FalkGalileo che colleziona il 3° hurrà in una settimana. I falketti si prendono il primato solitario del girone C di Prima sfruttando il pari della Rubierese fermata sull'1-1 dal Guastalla, quindi detronizzata e costretta a inseguire. Per i cittadini vittoria casalinga per 2-0 sul Campogalliano punturato al 13' dal piatto volante di Attolini, poi al 43' Miguel Diez è abile ad insaccare da centro area. Nella ripresa il guardiano De Prisco respinge un penalty di Porrini e la sua ribattuta scheggia la traversa perdendosi alta. Ha il demerito di non chiudere il match la Rubierese che in casa va in vantaggio sul Guastalla grazie a Iossa; i biancorossi sfiorano più volte il raddoppio con la punizione di Bottazzi e uno shoot di Sciamanna neutralizzati da Martignoni.