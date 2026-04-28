Le squadre di Premier League stanno mostrando interesse per l’esterno portoghese, che ha già attirato l’attenzione del Liverpool. Dopo l’interessamento dei Reds, anche lo United si sarebbe aggiunto alla corsa. Le società inglesi stanno monitorando da vicino le sue prestazioni, soprattutto dopo la recente partita in cui si è messo in evidenza. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, con eventuali offerte di trasferimento.

Iniziano a risuonare forte le sirene della Premier League sulla Continassa. In particolare, il mirino dei club inglesi nelle ultime settimane sembra essersi puntato soprattutto su Francisco Conceiçao, 23enne esterno portoghese della Juve che, nonostante una stagione da 4 gol e 4 assist in 38 partite, ha molti estimatori Oltremanica. Anche nell'ultima uscita juventina "Chico" ha confermato che la sua crescita sta andando oltre i freddi numeri. Migliore in campo dei bianconeri a San Siro, Conceiçao ha vinto su tutta la linea il derby con l'altro portoghese in campo, Leao: più tiri (4 a 1), più dribbling (5 a 2) e più palloni toccati (54 a 37).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, anche la Premier su Conceiçao: dopo il Liverpool, ecco lo United

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