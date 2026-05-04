Renault presenta due nuovi modelli ibridi nel segmento D, pensati per combinare un’esperienza di guida dinamica con un occhio di riguardo ai consumi e alle emissioni. Entrambi i veicoli sono stati sviluppati per offrire un’alternativa più sostenibile rispetto alle versioni tradizionali, con sistemi ibridi che integrano motori benzina e motori elettrici. La casa automobilistica ha annunciato il lancio di questa doppietta, senza specificare dettagli tecnici o date di disponibilità.

Doppietta ibrida per Renault. La casa della losanga scende in strada con due modelli del segmento D pronti ad unire il piacere di guida al risparmio, tutto strizzando l'occhio al green. Espace e Rafale sono due vetture che dimostrano come la tecnologia ibrida sia al momento la più performante ed anche la più apprezzata dal mercato, soprattutto da chi non ha ancora la forza mentale per abbandonare definitivamente il termico per passare al full electric. Abbiamo provato entrambe le vetture in un percorso misto tra Milano e Varese, tra percorrenze in città e in tratti autostradali. Espace E-Tech 200, suv ibrido a 5 o 7 posti che parte sempre in elettrico, ha evidenziato fin da subito un'auto agile, con il passaggio tra elettrico e termico quasi impercettibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La doppietta ibrida della Renault

PREGI e DIFETTI della nuova Renault Clio

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