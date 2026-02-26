Renault Symbioz spazio e tecnologia ibrida per la famiglia moderna

Renault presenta la Symbioz, un SUV compatto che combina spazio e tecnologia ibrida pensata per le famiglie moderne. Il modello punta a offrire comfort e funzionalità in un design compatto, senza rinunciare alle prestazioni e all’efficienza energetica. La vettura si rivolge a chi cerca un’auto versatile, adatta a diverse esigenze quotidiane.

ROMA (ITALPRESS) – La Renault Symbioz nasce per rispondere alle esigenze di chi desidera un SUV compatto nelle dimensioni ma grande nei contenuti. Posizionata tra Renault Captur e Renault Austral, interpreta al meglio il segmento C con una formula che mette al centro abitabilità, versatilità e innovazione tecnologica. Con 4,41 metri di lunghezza, Symbioz riesce a offrire spazio reale per cinque adulti, mantenendo proporzioni ideali per la città e per l’utilizzo professionale. Il passo di 2,64 metri garantisce una buona abitabilità posteriore, mentre l’accurato studio degli spazi consente di sfruttare ogni centimetro in modo intelligente. Uno degli elementi chiave è la panchetta posteriore scorrevole fino a 16 cm: una soluzione che permette di modulare il bagagliaio in base alle necessità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

