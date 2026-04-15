I satelliti spia all’Iran smascherano la guerra ibrida della Cina Neutralità alla cantonese

Recentemente, sono stati rilevati satelliti spia che hanno rivelato attività militari in Iran, collegabili alla presenza di apparecchiature di sorveglianza straniere. Questi segnali suggeriscono una possibile implicazione di una potenza straniera in operazioni di intelligence nella regione. La scoperta alimenta le speculazioni su un coinvolgimento più ampio di attori internazionali in una situazione di tensione già complessa.

Roma, 15 aprile 2026 – Inizia a sorgere il legittimo dubbio che la Cina in guerra sia neutrale quanto è democratica all’interno delle sue mura di casa. L’ultima notizia, solo in ordine di tempo, è che Pechino abbia fornito all’Iran satelliti commerciali per colpire con maggiore precisione le basi americane nel Golfo. La riporta il Financial Times, che spiega come il sistema avrebbe fornito capacità avanzate di osservazione, con immagini ad alta risoluzione, coordinate temporizzate e analisi orbitali impiegate per seguire obiettivi sensibili tra Golfo e Levante. E poco conta la pronta smentita di Pechino, tanto solerte da sembrare dovuta. La notizia dei satelliti è l’ennesima dimostrazione che il Dragone nei conflitti è presente, ma spesso in modo indiretto, tecnico o di supporto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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