La domenica più nera nella storia della Massese Ko con la Larcianese e retrocessione

Nella partita di domenica, la squadra locale ha perso contro la Larcianese con il punteggio di 2-1. La formazione della Massese ha schierato Barsottini, Marchini, Andrei, Bigini e Lucaccini R. La partita si è conclusa con la retrocessione per la squadra di casa. Durante il match, sono stati sostituiti Marchini al 88’ e Andrei al 78’.

massese 1 larcianese 2 MASSESE: Barsottini, Marchini (88’ Caddeo), Andrei (78’ Grasso), Bigini, Lucaccini R., Bechini, Centonze (82’ Vekic), Bertipagani, Buffa, Papi, Lucchesi. A disp. Gatti, Biagi, Mapelli, Ricci, Cantatore, Ferrari. All. Pantera. LARCIANESE: Della Pina, Maffei (68’ Pertici), Lucaccini F., Marianelli, Belluomini, Salerno, Crecchi (87’ Mallardo), Martinelli, Rosselli (78’ Bolognini), Minardi, Ba. A disp. Xillo, Pala, Mariani, Nenci, Fiore, Ponziani. All. Cerasa. Arbitro: Poggianti di Livorno. Marcatori: 36’ Centonze (M), 49’ Minardi (L), 73’ Martinelli (L). Note: 650 spettatori; angoli 2-1; 69’ espulso Bechini; ammoniti Buffa, Lucaccini F.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La domenica più nera nella storia della Massese. Ko con la Larcianese e retrocessione Notizie correlate Dramma Massese: retrocede in Promozione. Ko con la Larcianese. Incidenti e tensione, cariche della poliziaMassa, 3 maggio 2026 – Incubo al “Degli Oliveti”: la Massese retrocede in Promozione perdendo in casa lo spareggio di Eccellenza con la Larcianese. Leggi anche: La Massese gioca la partita della salvezza. Al ’Vitali’ la sfida playout con la Larcianese Approfondimenti e contenuti Si parla di: La domenica più nera nella storia della Massese. Ko con la Larcianese e retrocessione. La domenica più nera nella storia della Massese. Ko con la Larcianese e retrocessioneLa squadra di Pantera non supera la pressione degli ospiti. Nemmeno 10 minuti di recupero sono bastati a riacciuffare il risultato ... msn.com La Massese fa squadra: Gesti inqualificabili. Ora tutti con i ragazzi. Pronto ad andare in curvaSalvezza ancora possibile: il sostegno di Zana, bandiera della Serie B. Dopo gli avvenimenti post gara interna contro lo Sporting Cecina. dirigenza e tifoseria storica si stringono alla formazione bia ... lanazione.it