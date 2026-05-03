La Massese gioca la partita della salvezza Al ’Vitali’ la sfida playout con la Larcianese

Oggi alle 15, al campo Vitali, la Massese affronta la sfida decisiva contro la Larcianese nei playout di Eccellenza. La partita rappresenta l’ultima occasione per la squadra di evitare la retrocessione e mantenere il posto nel campionato regionale. È un appuntamento che mette in palio la permanenza in questa categoria, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo sul campo.

Ci siamo. E’ il giorno della verità per la Massese che questo pomeriggio, alle 15, si gioca la permanenza in Eccellenza nel playout contro la Larcianese. Lo stadio ’Gianpiero Vitali’ tornerà a riempirsi come ai bei tempi per sostenere la squadra verso il raggiungimento di questo obiettivo che non è naturalmente quello sperato a inizio stagione ma che a questo punto diventa vitale per il futuro del club. Il gruppo zebrato si è allenato agli ordini del tecnico Paolo Pantera anche nella mattinata di ieri e in quella del Primo maggio. Non dovrebbero esserci defezioni all’interno della squadra con Tiziano Andrei che stringerà i denti e sarà in...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Massese plays the relegation match. At the Vitali, the playout clash with Larcianese takes place.The match to stay in the Eccellenza league is today at 3:00 PM. Two out of three results for the Bianconeri. Pantera has all his men available. We're fired up. ... sport.quotidiano.net

#Eccellenza #Massese L’auspicio è quello di vedere non solo la curva, ma anche una tribuna del “Vitali” piena, per creare quell’energia di cui ha bisogno la squadra. Sempre che non venga deciso di giocare a porte chiuse - facebook.com facebook

Quel vecchio doppio turno che può terremotare il Pd. La Lega gioca la carta Spada. Di Fabio Massa x.com