Di Maio vs Conte si riapre la frattura | ‘Nel libro cita episodi falsi coi congiurati draghiani ora ci governa’

Nel dibattito politico si torna a parlare di una frattura tra due figure di spicco del movimento. Uno dei protagonisti ha commentato un recente libro scritto dall’altro, accusandolo di aver citato episodi falsi. La discussione riguarda anche presunte alleanze con gruppi politici considerati ostili e il loro ruolo nel governo attuale. Le dichiarazioni si inseriscono in un clima di tensione tra i due esponenti, con accuse e controaccuse pubbliche.

Di Maio parla del nuovo libro di Conte, tra accuse incrociate e retroscena politici, il libro riapre le fratture nel M5S e mette a nudo le contraddizioni delle alleanze attuali E’ bastato un libro per far tornareLuigi Di Maiosulla scena della politica italiana. Un libro firmato da un autore non del tutto indifferente all’attuale rappresentante speciale dell’Ue nel Golfo: il leader del M5S,Giuseppe Conte. E’ scontro aperto, anzi riaperto, tra l’ex premier e il suo allora fidato ministro, dopo l’uscita del suo libro “Una nuova primavera, la mia storia, i nostri valori, la sfida progressista dell’Italia“. Giggino replica duramente via social, con una storia su Instagram, accusando l’avvocato di Volturara Appula di aver diffusoretroscena “completamente falsi” sul suo conto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Di Maio vs Conte, si riapre la frattura: ‘Nel libro cita episodi falsi, coi congiurati draghiani ora ci governa’ Di Maio contro Conte: “Nel suo libro falsità su di me. Si dice vittima di ‘congiurati’ ma ora ci governa”Le anticipazioni del nuovo libro di Giuseppe Conte hanno fatto infuriare Luigi Di Maio. Di Maio contro Conte: "Si dice vittima congiurati ma adesso ci sta insieme"Le anticipazioni di "Una nuova primavera", la prima autobiografia e manifesto politico di Giuseppe Conte, uscite oggi sui giornali, fanno uscire dal...