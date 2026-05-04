La denuncia di Di Marco Pd | Asl senza atto aziendale spieghi come garantisce i servizi senza ' bussola'

Un rappresentante del Partito Democratico ha sollevato una questione riguardante l’azienda sanitaria locale, affermando che questa opera senza un atto aziendale ufficiale. Secondo quanto dichiarato, il documento, che dovrebbe stabilire l’organizzazione e le linee guida, è ancora in fase di preparazione. La mancata approvazione di questo atto solleva dubbi sulla gestione e sui servizi offerti dall’azienda sanitaria, che attualmente funziona senza una “bussola” ufficiale.

“L’atto aziendale è ancora ‘in corso di elaborazione, cioè: la Asl di Pescara, oggi, opera senza lo strumento fondamentale che dovrebbe definirne assetto e direzione, perché lo sta scrivendo”. A denunciarlo è il consigliere regionale Antonio Di Marco (Pd) commentando la risposta che avrebbe avuto.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Sos medici di famiglia. La denuncia di una donna: "Un mese senza dottore. E l’Asl non risponde" Adiconsum contesta la Carta dei Servizi del Comune: "Atto nullo senza il nostro coinvolgimento"Non sono state interpellate e oggi le associazioni dei consumatori contestano l’approvazione da parte della Giunta della ‘Carta dei servizi’ del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La strada per Passolanciano è ancora chiusa da Lettomanoppello: la denuncia di Di Marco del Pd; La ex, una sottufficiale dei carabinieri, lo denuncia per maltrattamenti: il giudice lo assolve; Sanità, ASL Pescara senza bussola: Di Marco denuncia l’assenza dell’Atto Aziendale; Derubato Marco di PizzAut, la svolta grazie ai Carabinieri. La denuncia di Di Marco (Pd): Asl senza atto aziendale, spieghi come garantisce i servizi senza 'bussola'Il consigliere regionale dice di aver chiesto di visionare quel documento con cui si organizza l'attività per mesi e la risposta arrivata parlerebbe di un documento in fase di scrittura. La domanda ch ... ilpescara.it Multa in Ztl durante la chemioterapia, nonostante il permesso. La denuncia di Marco Nocentini: «Così vengono trattati anche i disabili»66 anni, invalidità al 100% e un tumore al pancreas: il ricorso respinto dalla prefettura, ora il caso finisce davanti al giudice di pace ... riviera24.it Prove di disgelo. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi per una serie di incontri mirati al "disgelo" delle relazioni bilaterali. Lo ant - facebook.com facebook Il cantante di Cellino San Marco non ci sta a passare da cattivo padre e risponde a Romina Power dopo le accuse a "Belve" x.com