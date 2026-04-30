Adiconsum contesta la Carta dei Servizi del Comune | Atto nullo senza il nostro coinvolgimento

Da foggiatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adiconsum ha annunciato di aver presentato un ricorso contro la Carta dei Servizi approvata dalla Giunta comunale di Foggia, ritenendo che l’atto sia nullo perché non è stato coinvolto nel processo di definizione. Le associazioni dei consumatori affermano di non essere state consultate prima dell’approvazione e contestano la legittimità della deliberazione adottata dall’amministrazione comunale. La questione riguarda la validità di un documento che riguarda i servizi offerti ai cittadini.

Non sono state interpellate e oggi le associazioni dei consumatori contestano l’approvazione da parte della Giunta della ‘Carta dei servizi’ del Comune di Foggia e la legittimità dell’atto stesso. Adiconsum ha chiesto formalmente un incontro urgente alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo.Il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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