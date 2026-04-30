Adiconsum contesta la Carta dei Servizi del Comune | Atto nullo senza il nostro coinvolgimento

Adiconsum ha annunciato di aver presentato un ricorso contro la Carta dei Servizi approvata dalla Giunta comunale di Foggia, ritenendo che l’atto sia nullo perché non è stato coinvolto nel processo di definizione. Le associazioni dei consumatori affermano di non essere state consultate prima dell’approvazione e contestano la legittimità della deliberazione adottata dall’amministrazione comunale. La questione riguarda la validità di un documento che riguarda i servizi offerti ai cittadini.