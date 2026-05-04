Martedì 5 maggio si terranno i funerali di un ex pilota e campione paralimpico nella basilica di Santa Giustina, a Padova. La cerimonia è prevista in una chiesa che si aspetta possa accogliere migliaia di persone. Nel frattempo, si sono svolti gli ultimi giorni di un noto atleta, mentre una dedica è stata rivolta a un giovane talento, recentemente coinvolto in attività sportive.

Sono attese migliaia di persone nella basilica di Santa Giustina a Padova e nell'antistante piazza di Prato Della Valle. Sindaco e prefettura stanno studiando la possibilità di attivare dei maxischermi perché l'accesso potrebbe non essere garantito per tutti. Il corteo funebre partirà alle 10 e 30 dalla residenza sanitaria nella zona Sud della città dove Alex Zanardi ha trascorso gli ultimi tre anni. Qui è stata rispettata la sua privacy fino all'ultimo. Zanardi ha avuto la crisi fatale nella serata di venerdì arrivata dopo un rapido peggioramento con febbre e problemi respiratori. La moglie era con lui ogni giorno alla clinica dove era stato trasferito dopo un periodo di degenza in casa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La dedica di Kimi Antonelli, gli ultimi giorni di Alex Zanardi e i funerali a Padova

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