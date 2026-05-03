Kimi Antonelli ha dedicato la vittoria a Miami a Alex Zanardi, e ha poi parlato delle sue prossime gare in Canada. Ha affermato che questa vittoria rappresenta solo l'inizio di un percorso più lungo. Durante un’intervista, Antonelli ha anche commentato la sua partenza, dicendo che non è stata così negativa come quella del giorno precedente, anche se ha dovuto perdere qualche secondo in curva 1 per evitare gli altri piloti.

Bologna, 3 maggio 2026 – "La partenza non è stata brutta come quella di ieri e per evitare gli altri ho dovuto perdere un po' di tempo in curva 1. Ho commesso qualche errore nella gestione dell'energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono. È solo l'inizio. La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada. Grazie alla mia famiglia". Sono le parole di Kimi Antonelli, che oggi ha calato il tris vincendo il Gp di Miami, anticipando sul podio il Campione del Mondo in carica Lando Norris. È la terza vittoria consecutiva per il pilota bolognese, dopo i Gran Premi di Cina e Giappone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli dedica la vittoria di Miami ad Alex Zanardi. Poi guarda al Canada: “È solo l’inizio, la strada è ancora lunga”

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