La cura necessaria per un mondo senza più limite

La crisi attuale si manifesta come una relazione disturbata, non come un allontanamento totale. La Terra stessa subisce le conseguenze di comportamenti dannosi, e questa rottura si riflette anche nelle dinamiche tra le persone. Non si tratta di una situazione temporanea o di un semplice problema ambientale, ma di un legame che si è incrinato, richiedendo interventi concreti e misurabili.

Tempi presenti "L’internazionale della Terra" di Giuseppe De Marzo (Minimum Fax). La presentazione domani alle 18,30 a Roma alla libreria Feltrinelli in via Appia Nuova Tempi presenti "L’internazionale della Terra" di Giuseppe De Marzo (Minimum Fax). La presentazione domani alle 18,30 a Roma alla libreria Feltrinelli in via Appia Nuova Non siamo fuori dalla crisi, siamo dentro una relazione spezzata. Con la Terra, certo. Ma anche tra di noi. La crisi non è un evento esterno, ma il risultato di un modo di stare al mondo. È, prima ancora, una crisi della cura: dell’incapacità di riconoscere e mantenere le relazioni – con la Terra e tra di noi – che rendono possibile la vita.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Mocked as a Country Girl, Her True Identity Shocks All—After the Breakup,Everyone Wants Her! #drama

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