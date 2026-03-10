A Bobbio e Borgonovo il centrodestra rilancia le ragioni del Sì | Riforma necessaria per una giustizia più giusta e più terza

A Bobbio e Borgonovo si sono svolti incontri pubblici dedicati alle ragioni del Sì in vista del referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Al Centro Polivalente di Bobbio si è registrata una buona partecipazione, con un’attenzione elevata da parte dei presenti, mentre il centrodestra ha ribadito la necessità della riforma per una giustizia più equa e più terza.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 12 marzo alle ore 21.00 presso l'Auditorium della Rocca Municipale di Borgonovo Val Tidone (Piazza Garibaldi, 18), dove si terrà l'incontro dal titolo "Le ragioni del Sì". L'iniziativa è promossa dal Comitato Sì Riforma, con l'obiettivo di offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto sui contenuti della riforma costituzionale della giustizia.