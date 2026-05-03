Un ex leader politico ha recentemente condotto un'intervista a un chatbot chiamato Claude, pubblicata sul quotidiano nazionale. Durante l'incontro, sono state poste diverse domande all'intelligenza artificiale, che ha risposto in modo automatico. La conversazione ha suscitato attenzione per il fatto che si tratta di un'intervista a una macchina, sollevando questioni sulla pertinenza di utilizzare questa tecnologia come interlocutore in un contesto giornalistico.

Sul «Corriere» l’ex leader del Pd «intervista» il chatbot Claude. Interlocutore sbagliato: moltiplica i rischi dell’autoreferenzialità. Caro direttore, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il Primo maggio, Walter Veltroni ha «intervistato» Claude di Anthropic, ormai riconosciuta come l’IA più avanzata del momento. Da docente di questa materia, ammetto che la prima reazione all'intervista è stata di simpatia. Comunque la si pensi, Claude resta un gioiello tecnologico inimmaginabile fino a pochi mesi fa, e l’IA sta rendendo possibili cose prima impensabili: sistemi che monitorano in tempo reale i malati, voice cloning che restituisce la loro voce ai malati di Sla, accelerazione nella diagnosi di malattie rare e nella sintesi di nuovi farmaci.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Walter Veltroni intervista l’IA: domande giuste, partner sbagliato

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Veltroni intervista l'AI, autocelebrativo capolavoro dell'assurdo«Adesso basta parlare di me, parliamo di voi. Voi cosa ne pensate di me?». In questa battuta di Bette Midler si può riassumere la paradossale intervista di Walter Veltroni all’intelligenza artificiale ... msn.com

Veltroni che intervista Claude sta dialogando con lo specchioSbagliato trattare l’IA come una persona: parla, ma non vuol dire che pensi. Si limita ad adulare l’interlocutore ... ilsecoloxix.it

Sono rimasto molto colpito dalla reazione di (parte del) web all’intervista di Walter Veltroni a Claude sul Corriere della Sera di ieri. Con la consueta carica di odio e rabbia che il web regolarmente vomita verso chi non la pensa come quella che si ritiene essere - facebook.com facebook

L’IA etica Non dovrebbe fingersi IO. L’esercizio con Claude di Walter Veltroni, apparso sul Corriere di ieri ( x.com