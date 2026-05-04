La Cremonese s’illude poi si piega alla Lazio | svaniscono i tre punti nella corsa per la salvezza

Il 4 maggio 2026, a Cremona, la Cremonese ha disputato una partita contro la Lazio. La squadra locale è passata in vantaggio nel primo tempo, ma nel secondo tempo ha subito il pareggio e ha poi perso l'incontro. Nonostante gli sforzi, la Cremonese non è riuscita a portare a casa i tre punti che avrebbe richiesto per la salvezza. La gara si è conclusa con la vittoria della Lazio.

Cremona, 4 maggio 2026 – Non bastano un primo tempo chiuso in vantaggio e tanta buona volontà alla Cremonese per battere la Lazio e conquistare i tre punti necessari per continuare a credere nella salvezza. Nella ripresa la squadra di Giampaolo, che all’intervallo era risalita a -1 dal Lecce, si vede prima raggiungere e poi superare, in pieno recupero, dai biancocelesti per una sconfitta che mantiene i grigiorossi a quattro punti dai salentini quando mancano solo tre giornate alla fine di un campionato che pare destinato ormai a sancire l’immediato ritorno in serie B di Audero e compagni. TVRG Cremonese vs Lazio nella foto delusione Cremonese Cremona 04-05-2026 Stadio Giovanni Zini Cremonese vs Lazio Campionato Serie A Enilive - 35a giornata foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas Appesi alla matematica .🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cremonese s’illude poi si piega alla Lazio: svaniscono i tre punti nella corsa per la salvezza LAZIO-CREMONESE 0-0 | NICOLA imbavaglia SARRI! punto d'ORO per la Cremo! Notizie correlate Cremonese, col Torino servono i tre punti per la corsa salvezzaCremona – Per la Cremonese domani si potrebbe parlare a buon diritto di “mezzogiorno di fuoco”. Cremonese, la corsa salvezza passa dalla sfida con la Lazio: Vardy è la speranzaQuattro mesi fa, poco prima di Natale, la Cremonese pareggiava 0-0 in casa della Lazio. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Foligno, mancano solo i gol a Seravezza. Il portiere nega la rete a Khribech nel finale. La Cremonese s’illude poi si piega alla Lazio: svaniscono i tre punti nella corsa per la salvezzaLa squadra di Giampaolo sconfitta dalla Lazio nel recupero: ora solo la matematica tiene accese le speranze di salvezza dei grigiorossi, ai quali non è bastato chiudere in vantaggio un buon primo temp ... sport.quotidiano.net La Lazio vince in rimonta, Cremonese a -4 dal LecceCREMONA (ITALPRESS) - La Lazio ribalta la Cremonese nel posticipo della 35esima giornata di campionato. I biancocelesti la spuntano 2-1 allo Zini con un grande secondo tempo. Bonazzoli, con la compl ... gazzettadiparma.it