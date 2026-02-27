Crisi Afghanistan Pakistan Islamabad | La nostra pazienza è finita è guerra aperta con i talebani Bombardate Kabul e Kandahar

La tensione tra Afghanistan e Pakistan si intensifica con scontri che vedono coinvolti i territori di Kabul e Kandahar. Islamabad ha annunciato che la pazienza è finita e che la situazione è diventata un conflitto aperto con i talebani. Le operazioni militari e gli attacchi si susseguono, aumentando la serietà della crisi nella regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Roma, 27 febbraio 2026 - Tra Afghanistan e Pakistan è “guerra aperta", ha dichiarato il ministro degli Esteri pakistano, Khawaja Asif. Le forze di Islamabad hanno bombardato Kabul e Kandahar stamane, in risposta ad attacchi dei talebani a postazioni pachistane al confine. A sua volta il governo afghano aveva rivendicato la sua azione militare come ritorsione a precedenti bombardamenti pakistani subiti. "La nostra pazienza ha raggiunto il limite. Ora è guerra aperta tra noi e voi", ha scritto su X il ministro Asif. Il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, messa da parte la diplomazia, ha rincarato la dose dichiarando: "Le nostre forze hanno la piena capacità di schiacciare qualsiasi ambizione aggressiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

