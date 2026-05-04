Il 4 maggio 2026 a Firenze si svolge un incontro tra rappresentanti statali e religiosi con l’obiettivo di affrontare le tensioni tra l’Italia, il Vaticano e le autorità americane. La missione principale è affidata a Marco Rubio, segretario di Stato dell’amministrazione Trump, che si impegna nel tentativo di ristabilire i rapporti tra le parti coinvolte. La visita si inserisce in un quadro di negoziati delicati, con attenzione alle questioni diplomatiche in corso.

Firenze, 4 maggio 2026 – Toccherà a Marco Rubio, segretario di Stato dell’amministrazione Trump, ricucire lo strappo con l’Italia e il Vaticano. E non sarà semplice. Questa settimana Rubio, futuro concorrente del vicepresidente JD Vance alle elezioni presidenziali del 2028, almeno per quanto riguarda il fronte dei conservatori, arriverà in Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La complicata missione di Marco Rubio

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