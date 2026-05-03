Meloni Rubio in missione a Roma | La voglio incontrare voci pesantissime

Giovedì e venerdì prossimi, il segretario di Stato degli Stati Uniti sarà a Roma per incontri con rappresentanti della Santa Sede e del governo italiano. Voci indicano che tra gli appuntamenti ci sarebbe anche un possibile incontro con il presidente del Consiglio, anche se non sono stati ancora confermati dettagli ufficiali. La visita si inserisce in un momento di tensioni tra le parti, ma si parla di prove tecniche di disgelo.

Prove tecniche di disgelo. Giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, sarà a Roma per un tour di incontri tra Santa Sede ed esecutivo. Lo scrive il Corriere della Sera che parla del tentativo di "disgelo", appunto, nelle relazioni bilaterali. Per Rubio è la terza visita in Italia, dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all'inaugurazione delle olimpiadi invernali, con il vicepresidente americano JD Vance, lo scorso febbraio. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47318436 L'agenda romana di Rubio non è ancora chiusa, riferisce il quotidiano di via Solferino. Prevede al momento tre incontri.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni, Rubio in missione a Roma: "La voglio incontrare", voci pesantissime Notizie correlate Missione “disgelo” di Rubio in Italia: “Voglio incontrare Meloni”Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, giovedì e venerdì prossimi, sarà a Roma per cercare il “disgelo” nelle relazioni bilaterali con... Magyar: "Basta isolamento. Voglio incontrare Meloni"Alla Hungexpo, periferia di Budapest, l'aria del primo giorno di scuola di Peter Magyar è quella delle svolte che pretendono di essere definitive. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli; Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni. Il Papa gli darà udienza?; Rubio atteso a Roma, una missione che punta al disgelo; Rubio atteso a Roma, una missione che punta al disgelo. Missione disgelo di Rubio in Italia: Voglio incontrare MeloniLa prossima settimana Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, sarà a Roma per incontri diplomatici in Vaticano e col governo italiano ... ilgiornale.it Rubio in visita in Italia: missione per tentare il disgelo con Vaticano e governo MeloniIl Segretario di Stato USA Rubio a Roma per incontrare Parolin, Tajani e Crosetto. E forse Leone XIV e Meloni. ilfattoquotidiano.it Milleduecentottantotto giorni. E così il governo guidato da Giorgia Meloni diventa il secondo più longevo dell’Italia repubblicana, superando il Berlusconi quater di cui la leader di Fratelli d’Italia faceva parte come ministra della Gioventù. Il più lungo, finora, è st - facebook.com facebook “Rubio in visita in Italia: missione per tentare il disgelo con Vaticano e governo Meloni” x.com